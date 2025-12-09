Wie suche ich nach meiner Reiseroute?
Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
- Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
- Geben Sie den Ankunftsort in die Suchleiste ein.
- Wählen Sie den Standort aus den angebotenen Optionen aus.
- Zeigen Sie die Ergebnisse der angezeigten Routen an.
- Ändern Sie bei Bedarf den Abfahrts- oder Ankunftsort sowie das Datum oder die Uhrzeit direkt von der Ergebnisseite aus.
Auf der Website von Île-de-France Mobilités
- Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.
- An der Rezeption oder im Abschnitt Reiseroute des Menüs "Bewegen".
- Geben Sie Ihren Abfahrtsort und Ihren Ankunftsort in die Suchleiste ein.
- Ändern Sie bei Bedarf das Datum oder die Uhrzeit der Reise.
- Tippen Sie auf Suchen, um die Suche zu starten.