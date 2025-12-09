Wie suche ich nach meiner Reiseroute?

Aktualisiert am 09 Dezember 2025

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités 

  • Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
  • Geben Sie den Ankunftsort in die Suchleiste ein.
  • Wählen Sie den Standort aus den angebotenen Optionen aus.
  • Zeigen Sie die Ergebnisse der angezeigten Routen an.
  • Ändern Sie bei Bedarf den Abfahrts- oder Ankunftsort sowie das Datum oder die Uhrzeit direkt von der Ergebnisseite aus.

Auf der Website von Île-de-France Mobilités 

  • Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités. 
  • An der Rezeption oder im Abschnitt Reiseroute des Menüs "Bewegen".
  • Geben Sie Ihren Abfahrtsort und Ihren Ankunftsort in die Suchleiste ein.
  • Ändern Sie bei Bedarf das Datum oder die Uhrzeit der Reise.
  • Tippen Sie auf Suchen, um die Suche zu starten.