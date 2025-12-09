Wie werden die vorgeschlagenen Routen berechnet?

Aktualisiert am 09 Dezember 2025

  • Die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden dank der Fahrpläne und Verkehrsinformationen der Verkehrsunternehmen unter Berücksichtigung Ihrer Reisepräferenzen (Tag und Uhrzeit der Fahrt, Verkehrsmittel, Erreichbarkeit, Linienwahl, Gehgeschwindigkeit ...) berechnet.
  • Die Wanderwege basieren auf Open Street Map-Daten.
  • Die Radwege werden vom Partnerservice Géovélo berechnet.
  • Mitfahrgelegenheiten werden nach der Verfügbarkeit des Angebots berechnet.
  • Autofahrten werden nur angeboten, wenn sich der Start und die Ankunft Ihrer Suche in den folgenden Departements befinden: Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) und Val d'Oise (95). Autofahrten beinhalten Verkehrsstaus in Echtzeit.