Wie werden die vorgeschlagenen Routen berechnet?
- Die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden dank der Fahrpläne und Verkehrsinformationen der Verkehrsunternehmen unter Berücksichtigung Ihrer Reisepräferenzen (Tag und Uhrzeit der Fahrt, Verkehrsmittel, Erreichbarkeit, Linienwahl, Gehgeschwindigkeit ...) berechnet.
- Die Wanderwege basieren auf Open Street Map-Daten.
- Die Radwege werden vom Partnerservice Géovélo berechnet.
- Mitfahrgelegenheiten werden nach der Verfügbarkeit des Angebots berechnet.
- Autofahrten werden nur angeboten, wenn sich der Start und die Ankunft Ihrer Suche in den folgenden Departements befinden: Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) und Val d'Oise (95). Autofahrten beinhalten Verkehrsstaus in Echtzeit.