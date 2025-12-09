Im Rahmen seiner Initiative für sanfte Mobilität bietet Ihnen Île-de-France Mobilités gegebenenfalls eine Option "Fußgängerroute" in Ihren Routenergebnissen an. Diese Alternative ermöglicht es Ihnen, sich für ein Verkehrsmittel zu entscheiden, das weniger umweltschädlich und gesundheitsfördernd ist.

Um Ergebnisse zu erzielen, die an Ihr Tempo angepasst sind, können Sie Ihre Gehgeschwindigkeit anpassen: