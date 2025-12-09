Warum habe ich eine Fußgängerroute erhalten und wie kann ich meine Gehgeschwindigkeit anpassen?
Im Rahmen seiner Initiative für sanfte Mobilität bietet Ihnen Île-de-France Mobilités gegebenenfalls eine Option "Fußgängerroute" in Ihren Routenergebnissen an. Diese Alternative ermöglicht es Ihnen, sich für ein Verkehrsmittel zu entscheiden, das weniger umweltschädlich und gesundheitsfördernd ist.
Um Ergebnisse zu erzielen, die an Ihr Tempo angepasst sind, können Sie Ihre Gehgeschwindigkeit anpassen:
- Klicken Sie auf der Seite mit den Routenergebnissen auf das Symbol "Filter" oben rechts auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie "Gehgeschwindigkeit".
- Wählen Sie die Geschwindigkeit aus den im Menü angebotenen Optionen.