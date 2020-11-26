Auch offline sind Informationen in der Vianavigo-App immer verfügbar!

Beachten Sie, dass, wenn Sie Ihre Internetverbindung von meinem Smartphone aus vorübergehend verlieren, Ihre Reiseroute, die gerade konsultiert wird, weiterhin verfügbar ist, aber auch diejenigen, die Sie noch nicht konsultiert haben, wie z. B. Fahrradrouten oder Mitfahrgelegenheiten.

Alle Informationen einer gespeicherten Routenkarte einer Reise sind immer verfügbar: die verschiedenen Etappen und Fahrpläne, der Nachbarschaftsplan usw.

Der Zugriff auf den Regionalplan und die Pläne des öffentlichen Verkehrsnetzes in IDF (zuvor heruntergeladen) ist auch offline weiterhin möglich.

Selbst im Offline-Modus ist es möglich, Ihre entmaterialisierte Transport ticket (Android-Anwendung) zu validieren.