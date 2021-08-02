Einige Gemeinden oder Gemeindegemeinschaften gewähren Beihilfen für den Kauf eines Elektrofahrrads. Aus diesem Grund verlangt Île-de-France Mobilités einen Nachweis über den Erhalt oder die Ablehnung, der von den Gebieten ausgestellt wird, die Beihilfen für den Kauf von E-Bikes gewähren.

Auf der anderen Seite müssen Einwohner von Gebieten, die keine Hilfe leisten, keinen Nachweis erbringen.

Es ist ratsam, sich direkt an sein Rathaus oder die Dienste seines Departementsrats seines Wohnsitzes zu wenden.

Zugang zur Plattform: mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr