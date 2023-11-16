Einige lokale Behörden (Städte, Departements usw.) bieten auch Beihilfen für den Kauf von Fahrrädern an.

Seit dem 20. April 2023 kann diese Beihilfe ohne Nachweis mit der Kaufbeihilfe von Île-de-France Mobilités kombiniert werden. Sie können daher Ihre Beihilfe bei Île-de-France Mobilités parallel zu Ihrem Antrag auf die anderen Beihilfen, auf die Sie Anspruch haben, beantragen.

Zugang zur Plattform: mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr