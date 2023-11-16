Kann diese Beihilfe mit anderen Beihilfen für den Kauf von Fahrrädern kombiniert werden?
Einige lokale Behörden (Städte, Departements usw.) bieten auch Beihilfen für den Kauf von Fahrrädern an.
Seit dem 20. April 2023 kann diese Beihilfe ohne Nachweis mit der Kaufbeihilfe von Île-de-France Mobilités kombiniert werden. Sie können daher Ihre Beihilfe bei Île-de-France Mobilités parallel zu Ihrem Antrag auf die anderen Beihilfen, auf die Sie Anspruch haben, beantragen.
Zugang zur Plattform: mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr