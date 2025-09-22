Damit der betreffende Betreiber so schnell wie möglich auf dem von ihm betriebenen Netz tätig werden kann, muss ihm jede Anomalie in Bezug auf das rollende Material direkt gemeldet werden: Tag, Uhrzeit, Strecke, Art der betroffenen Ausrüstung, Bahnhof usw.

QR-Codes sind in den Zügen (in Form von Aufklebern) erhältlich, um Berichte über den Zustand von Komfort und Sauberkeit zu machen.

Finden Sie den Namen des Betreibers meiner Leitung

Sie können die Kopie Ihrer Nachricht an Ile-de-France Mobilités senden, damit diese die Antwort sicherstellen kann, die Ihnen zugesandt wird.