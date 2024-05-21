In der Anwendung Île-de-France Mobilités können Sie Ihre letzten Einkäufe im Abschnitt Mein Bereich > Mein Konto verwalten > Meine Kaufbelege einsehen. Sie finden alle Einkäufe, die Sie getätigt haben, sofern Sie zum Zeitpunkt des Kaufs in Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto authentifiziert wurden.

Wenn Sie beim Kauf eines ticket nicht in Ihrem Île-de-France Mobilités-Konto angemeldet waren, erscheint dieser Kauf nicht in der Liste Ihrer letzten Einkäufe. Ebenso werden Käufe, die über die Karten-App auf Ihrem iPhone getätigt wurden, nicht in Ihrem Bereich angezeigt.