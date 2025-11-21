Benötigen Sie Hilfe bei einem Transport ticket, der mit einem Telefon in Ihren Navigo-Pass geladen wird?

Im Falle von Schwierigkeiten beim Aufladen eines ticket in einem Navigo-Pass mit dem Telefon bietet die mobile Anwendung einen Abschnitt für die automatische Verarbeitung, der entweder zum Laden des ticket oder zur Stornierung der Zahlung führt.

Gehen Sie zur Anwendung Île-de-France Mobilités:

Kauf> Kontaktieren Sie uns >Die tickets auf meinem Navigo-Pass geladen> Ich kann meinen Navigo-Pass nicht mit meinem Telefon aufladen.

Hilfe bei einem Transport ticket (Ticket, Navigo-Pass usw.) BEREITS mit einem Telefon in Ihren Navigo-Pass geladen, wenden Sie sich an die üblichen Verkaufsstellen (Theken, Schalter und Agenturen) oder wenden Sie sich über die Anwendung "Mein Bereich" an den Kundendienst.

Benötigen Sie Hilfe bei einem Transport ticket, der auf Ihr Telefon oder Ihre Smartwatch aufgeladen ist?

Für einen ticket auf Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch aufgeladen: Sie können einige Anfragen direkt über die mobile App unter

Kontaktieren Sie uns > Meine Transport-tickets [...] und senden Sie uns gegebenenfalls eine Anfrage.

und senden Sie uns gegebenenfalls eine Anfrage. Wenn Sie auf dem iPhone mit Ihrer Anwendung mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten verwalten können, werden Sie aufgefordert, die betreffende Karte im ausgewählten Kundendienstbereich auszuwählen.

In der Apple Maps-App werden Sie zur Anwendung Île-de-France Mobilités weitergeleitet, um Ihre Anfrage zu erstellen: Wählen Sie Ihre entmaterialisierte Navigo-Karte, Kontextmenü (...) > Kartendaten > Anwendung Île-de-France Mobilités .

. Von der Samsung Wallet aus werden Sie zur Anwendung Île-de-France Mobilités weitergeleitet, um Ihre Anfrage zu erstellen: Überprüfen Sie die auf Ihr Telefon geladenen tickets, wählen Sie eine dieser tickets aus und dann das Kontextmenü (...).

Für die Übermittlung Ihrer Anfrage ist eine Authentifizierung bei Île-de-France Mobilités Connect erforderlich.