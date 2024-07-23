Die meisten CB-, MasterCard- und Visa-Karten werden akzeptiert, sofern sie für den Internet- und Fernabsatz (VAD) autorisiert sind.

Je nach Handy können Sie Ihre Transport tickets auch mit Apple Pay oder Samsung Pay bezahlen.

Für einen Kauf, der über die Apple Maps-App getätigt wird, muss die Zahlung mit Apple Pay erfolgen.

Für einen Kauf über die Samsung Wallet muss die Zahlung mit Samsung Pay erfolgen.

Andere Zahlungsmethoden wie PayPal, American Express, Paylib, Lydia... werden nicht akzeptiert.