Wenn Sie keinen Navigo-Pass haben, können Sie sich online, per Post oder in einer Agentur bewerben.

Der Vor- und Nachname auf dem Navigo-Pass muss genau mit denen auf Ihrem Sozialzertifikat übereinstimmen (CAF, UNEDIC, MSA ...) Agence Solidarité Transport muss Ihre Navigo-Kundennummer kennen (sie erscheint über dem Foto), um Ihnen Rechte zuzuweisen.

Agenturansatz

Sie können sich an die Handelsvertretungen der Spediteure, die Verkaufsstellen der RATP und die Serviceschalter Navigo SNCF wenden, um es kostenlos vor Ort herstellen zu lassen.

Online-Ansatz

Wenn Sie es auf der Website von Île-de-France Mobilités bestellen:

Papierbasierter Ansatz

Beim Ausfüllen des Antragsformulars: Fügen Sie ein Foto von sich auf weißem Hintergrund in das dafür vorgesehene Feld ein.

Der Navigo-Pass wird Ihnen von der Agence Solidarité Transport per Post zugesandt.