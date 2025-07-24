Wie erhalte ich einen Navigo-Pass für die solidarische Preisgestaltung für den Transport?
Wenn Sie keinen Navigo-Pass haben, können Sie sich online, per Post oder in einer Agentur bewerben.
- Warnung! Der Vor- und Nachname auf dem Navigo-Pass muss genau mit denen auf Ihrem Sozialzertifikat übereinstimmen (CAF, UNEDIC, MSA ...)
- Agence Solidarité Transport muss Ihre Navigo-Kundennummer kennen (sie erscheint über dem Foto), um Ihnen Rechte zuzuweisen.
Agenturansatz
Sie können sich an die Handelsvertretungen der Spediteure, die Verkaufsstellen der RATP und die Serviceschalter Navigo SNCF wenden, um es kostenlos vor Ort herstellen zu lassen.
Online-Ansatz
Wenn Sie es auf der Website von Île-de-France Mobilités bestellen:
- Melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an oder erstellen Sie ein Konto;
- Gehen Sie zum Abschnitt " Mein Navigo " >> "Pass abonnieren oder bestellen" >> "Pass bestellen";
- Sie können den Pass in den Verkaufsbüros der Spediteure, an den Verkaufsstellen der RATP und an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo abholen oder innerhalb von 10 Werktagen liefern lassen.
Papierbasierter Ansatz
Beim Ausfüllen des Antragsformulars: Fügen Sie ein Foto von sich auf weißem Hintergrund in das dafür vorgesehene Feld ein.
Der Navigo-Pass wird Ihnen von der Agence Solidarité Transport per Post zugesandt.