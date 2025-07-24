Wenn Sie bereits einen gültigen Navigo-Pass haben, wird Ihnen die Antwort, in der die Gewährung oder Ablehnung von Rechten angegeben ist, innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt Ihrer vollständigen und gültigen Akte zugesandt.

Die Antwort wird Ihnen per Post oder E-Mail (je nach gewählter Kontaktmethode) zugesandt.

Wenn Sie noch keinen Navigo-Pass haben, erhalten Sie innerhalb von 21 Tagen (nach Erhalt Ihrer vollständigen und gültigen Akte) zwei Umschläge: