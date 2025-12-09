Wie finde ich eine rollstuhlgerechte Route?
Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
- Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
- Führen Sie eine Routensuche durch, indem Sie Ihre Abfahrt und Ankunft auswählen.
- Klicken Sie auf der Routenergebnisseite auf die drei Linien oben rechts auf dem Bildschirm.
- Aktivieren Sie die Option "Barrierefreie Routen".
- Die vorgeschlagenen Routen basieren auf rollstuhlgerechten Transportlinien und Haltestellen.
Auf der Website von Île-de-France Mobilités
- Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.
- Gehen Sie zum Abschnitt Reiserouten.
- Führen Sie eine Routensuche durch, indem Sie Ihre Abfahrt und Ankunft auswählen.
- Aktivieren Sie "barrierefreie Routen", bevor Sie auf "Suche starten" klicken.
Wenn Sie in Ihrer Routensuche ein Ergebnis auswählen, werden Ihnen im Allgemeinen alle Modalitäten der Barrierefreiheit in den von Ihnen besuchten Stationen angezeigt. Eine gebührenfreie Telefonnummer ist ebenfalls verfügbar: Infomobi 09 70 81 83 85 (Kristallnummer ohne Aufpreis), um Ihnen bei Ihrer Reise zu helfen (verfügbar zwischen 7 und 22 Uhr, 7 Tage die Woche außer 1. Mai).