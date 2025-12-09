Wie kann ich mich über die Erreichbarkeit der Verkehrsmittel in der Île-de-France informieren?

Aktualisiert am 09 Dezember 2025

Île-de-France Mobilités stellt Ihnen ein Portal zur Verfügung, das der Verkehrsanbindung in der Île-de-France gewidmet ist.

Auf diesem Portal finden Sie alle nützlichen Informationen zur Vorbereitung Ihrer Reisen, darunter:

  • Praktische Informationen zur Planung Ihrer barrierefreien Routen (barrierefreie Routen, barrierefreie Ausstattungen und Dienstleistungen).
  • Hilfe und Begleitung während der Reise.
  • Nützliche Kontakte für Informationen und Mobilitätshilfen.
  • Spezifische Pakete und Rabatte.
  • Ergänzende Dienstleistungen (Paratransit, Mobilitätslösungen).