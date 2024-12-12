Von der Website

Der Betriebszustand der Aufzüge wird dreimal täglich (um 8 Uhr, 14 Uhr und 20 Uhr) in den Bahnhöfen SNCF und RATP aufgezeichnet. Auf der Website kann der Betriebszustand der Aufzüge an einer Station im entsprechenden Bereich eingesehen werden.

Status der Aufzüge anzeigen

Auf dieser Seite der Website können Sie auch einen Alarmdienst (per SMS oder E-Mail) abonnieren, um über die Änderung des Aufzugszustands in Ihrer Station informiert zu werden.



Wenn Sie auf Ihren Fahrten von der Website aus die Option "Kennen Sie die Einrichtungen auf meiner Strecke" aktiviert haben, werden diese Informationen angezeigt, indem Sie auf die Funktion "Status der Aufzüge anzeigen" aus einem Schritt einer detaillierten Roadmap (Schaltfläche "...") klicken.

Über die mobile App

Wenn Sie nach einer Route suchen, können Sie zu den Suchparametern gehen, indem Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm klicken. Auf diese Weise können Sie angeben, ob Sie im Rollstuhl sitzen, und Ihre Reise entsprechend anpassen.

Wenn Sie in Ihrer Routensuche ein Ergebnis auswählen, werden Ihnen im Allgemeinen alle Modalitäten der Barrierefreiheit in den von Ihnen besuchten Stationen angezeigt. Eine gebührenfreie Telefonnummer ist ebenfalls verfügbar: Infomobi 09 70 81 83 85 , um Ihnen unterwegs zu helfen (verfügbar zwischen 7 und 22 Uhr, 7 Tage die Woche außer 1. Mai).