Auf der Website von Île-de-France Mobilités

Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.

Gehen Sie zum Abschnitt Reiserouten.

Führen Sie eine Routensuche durch, indem Sie Ihre Abfahrt und Ankunft auswählen.

Wählen Sie die Route, die am besten zu Ihnen passt.

Rechts neben jeder Etappe Ihrer Reise finden Sie Symbole, die die auf Ihrer Reise vorhandenen barrierefreien Dienste darstellen. Die Legende befindet sich am Ende der Roadmap.

Wenn Sie in Ihrer Routensuche ein Ergebnis auswählen, werden Ihnen im Allgemeinen alle Modalitäten der Barrierefreiheit in den von Ihnen besuchten Stationen angezeigt. Eine gebührenfreie Telefonnummer ist ebenfalls verfügbar: Infomobi 09 70 81 83 85 (Kristallnummer ohne Aufpreis), um Ihnen bei Ihrer Reise zu helfen (verfügbar zwischen 7 und 22 Uhr, 7 Tage die Woche außer 1. Mai).