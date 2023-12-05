Diese Frage wurde nicht aktualisiert und ist möglicherweise veraltet. Um die Antwort auf Ihre Frage zu sehen, klicken Sie hier.

Auf einer regelmäßig genutzten Leitung empfehlen wir Ihnen, Verkehrsinformationswarnungen zu abonnieren, um eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone zu erhalten, sobald eine Störung auf der Leitung bekannt ist. Die Abonnementfunktion kann über den Bildschirm "Linie" im Abschnitt "Fahrpläne" oder "Verkehrsinformationen" aufgerufen werden, indem Sie auf die Schaltfläche oben rechts klicken, oder von der Etappe einer Routenkarte aus, indem Sie auf die Schaltfläche "Weitere Aktionen auf dieser Etappe" klicken ("...").

Für die Abonnementfunktion der App müssen Sie nicht zuerst ein Konto erstellen.