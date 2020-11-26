In der Anwendung können Sie den Empfang von Verkehrswarnungen per Benachrichtigung im Abschnitt "Meine Favoriten" des zusätzlichen Menübildschirms verwalten. Auf der Registerkarte Linienfavoriten ist es möglich, die Zeiträume für den Empfang von Warnungen zu verwalten. Um keine Benachrichtigung mehr über Ihre Leitung zu erhalten, müssen Sie rechts neben der Leitungsnummer die Option "Löschen" auswählen.