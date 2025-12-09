Berücksichtigen die Routen Störungen?
Die von der Website und der Anwendung Île-de-France mobilités vorgeschlagenen Routen berücksichtigen grundsätzlich Störungen.
Bei der Routensuche:
- Im Falle einer Störung wird automatisch eine Meldung in Ihrer Routensuche angezeigt.
- Gestörte Routen, die am gewünschten Abreisedatum nicht verfügbar sind, werden nicht in den Suchergebnissen angezeigt.
- Sie können eine Störung über die Funktion "Linie vermeiden" oder "Stopp vermeiden" umgehen, die über den Routenergebnissen verfügbar ist.