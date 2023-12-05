Die von der Anwendung Île-de-France mobilités vorgeschlagenen Routen berücksichtigen nicht alle Störungen. Nur lange und geplante Störungen (z. B. SNCF-Arbeiten) werden in Bezug auf die geplanten Fahrpläne berücksichtigt, ebenso wie mögliche Schließungen von U-Bahn-Stationen und bestimmte Zwischenfälle im Busnetz, sofern der Verkehrsbetrieb uns über diese Störungen informiert.

Dennoch werden alle aktiven Verkehrsinformationen zum Suchdatum und zur Suchzeit in den Ergebnissen angezeigt.

Sie können Problemumgehungen finden, wenn Sie feststellen, dass die vorgeschlagene Lösung gestört ist, indem Sie die Funktion "Linie vermeiden" oder "Stopp vermeiden" direkt in Ihrem Routensuchergebnis verwenden, indem Sie auf die drei kleinen Punkte "..." über der Linie, die Sie vermeiden möchten.