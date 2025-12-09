Woher weiß ich, ob es eine Störung auf meiner Leitung gibt?
Im Abschnitt Verkehrsinformationen der Website und der Anwendung Île-de-France Mobilités wird jede gestörte Linie durch ein farbiges Symbol angezeigt, das den Grad der Störung anzeigt:
Unstörende Informationen über eine Linie oder Strecke (z. B. Tarifentwicklung)
Verkehrsunterbrechung aufgrund einer Störung
Verkehrsstörungen/Blockierungsstörungen (z. B. eine oder mehrere Haltestellen, die nicht bedient werden) - Auf der Website von Ile-de-France Mobilités
Verkehrsstörungen/Blockierungsstörungen (z. B. eine oder mehrere Haltestellen, die nicht bedient werden) - In der Anwendung Ile-de-France Mobilités
Nicht blockierende Störung (vorgezogene oder verzögerte Rennen...) - Auf der Website von Ile-de-France Mobilités
Nicht blockierende Störung (vorgezogene oder verzögerte Rennen...) - In der Anwendung Ile-de-France Mobilités
Informationen über den Fahrplan der Linie / Informationen über ein Ereignis, das Störungen verursachen kann (möglicher hoher Andrang aufgrund eines großen Ereignisses ...)
Verkehrsunterbrechung aufgrund von Arbeiten am Netz
Verkehrsstörungen durch Arbeiten am Netz