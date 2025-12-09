Woher weiß ich, ob es eine Störung auf meiner Leitung gibt?

Aktualisiert am 09 Dezember 2025

Im Abschnitt Verkehrsinformationen der Website und der Anwendung Île-de-France Mobilités wird jede gestörte Linie durch ein farbiges Symbol angezeigt, das den Grad der Störung anzeigt:

Blaues Informationssymbol

Unstörende Informationen über eine Linie oder Strecke (z. B. Tarifentwicklung)

Rotes Interrupt-Symbol

Verkehrsunterbrechung aufgrund einer Störung

Rotes Aufmerksamkeitssymbol (auf der Website von Ile-de-France Mobilités)

Verkehrsstörungen/Blockierungsstörungen (z. B. eine oder mehrere Haltestellen, die nicht bedient werden) - Auf der Website von Ile-de-France Mobilités

Über die Anwendung Ile-de-France Mobilités
Rotes Aufmerksamkeitssymbol (in der Anwendung Ile-de-France Mobilités)

Verkehrsstörungen/Blockierungsstörungen (z. B. eine oder mehrere Haltestellen, die nicht bedient werden) - In der Anwendung Ile-de-France Mobilités

Orange Aufmerksamkeitssymbol (auf der Website Ile-de-France Mobilités)

Nicht blockierende Störung (vorgezogene oder verzögerte Rennen...) - Auf der Website von Ile-de-France Mobilités

Orange Aufmerksamkeitssymbol (in der Anwendung Ile-de-France Mobilités)

Nicht blockierende Störung (vorgezogene oder verzögerte Rennen...) - In der Anwendung Ile-de-France Mobilités

Blaues Verlangsamungssymbol

Informationen über den Fahrplan der Linie / Informationen über ein Ereignis, das Störungen verursachen kann (möglicher hoher Andrang aufgrund eines großen Ereignisses ...)

Rotes Arbeitssymbol

Verkehrsunterbrechung aufgrund von Arbeiten am Netz

Orange Arbeitssymbol

Verkehrsstörungen durch Arbeiten am Netz

Tableau de données