Der Parc de la Villette wird von der RER E, den Metrolinien 5 und 7 sowie der Straßenbahn T3b bedient. Zwischen den betroffenen Stationen/Bahnhöfen und dem Parc de la Villette werden spezielle Wegweiser aufgestellt, damit Sie so einfach wie möglich dorthin gelangen.

Ihr bevorzugtes Transportmittel hängt von Ihrem Ziel im Parc de la Villette ab.

Zögern Sie nicht, die empfohlenen Routen in Echtzeit direkt von Ihrem Smartphone aus abzurufen, indem Sie die Anwendung Public Transport Paris 2024 herunterladen, sobald sie verfügbar ist.