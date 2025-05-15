Laden Sie die kostenlose App "Öffentliche Verkehrsmittel Paris 2024" aus dem Apple Store oder bei Google Play herunter und simulieren Sie jetzt Ihre Fahrten zum Datum und zur Uhrzeit Ihrer Wahl, einschließlich der Austragungsorte der Spiele Paris 2024. Die speziell für die Veranstaltung entwickelte Anwendung ermöglicht es Ihnen, Verkehrsstörungen während Ihrer Fahrten während der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 in Echtzeit zu berücksichtigen und die Transport tickets zu erwerben, die Sie für die Fortbewegung benötigen (Paris 2024 Pass, t+ Einzelfahrkarten oder Notebook, tickets Flughäfen usw.).

"Zuschauerführer" nach Sportart und Wettkampfort werden ebenfalls online gestellt und per E-Mail an alle Zuschauer verschickt. Finden Sie sie direkt auf der Website von Paris 2024.

Schließlich wird den Fahrgästen in den Bahnhöfen und Bahnhöfen des Ile-de-France-Netzes eine Karte des öffentlichen Verkehrs in Papierform zur Verfügung gestellt, auf der die Linien aufgeführt sind, die genutzt werden müssen, um jeden Austragungsort der Spiele Paris 2024 zu erreichen.