Wenn Sie ein Paris 2024-Ticket für die Abfahrten und Ankünfte von Straßenwettbewerben haben, ist der Standort Ihrer Tribüne auf Ihrer Bestellung angegeben (Beispiel: Hôtel de Ville). Auf der Website und der offiziellen App von Paris 2024 finden Sie auf den Seiten, die den Straßenrennen gewidmet sind, spezifische Ratschläge zu den Sektoren, die Sie meiden und bevorzugen sollten, um das Rennen zu besuchen, wenn Sie kein Ticket haben.

Im Falle des Marathon Pour Tous finden Sie spezifische Informationen auf der Website von Marathon Pour Tous.