Ab sofort können Sie das öffentliche Verkehrsnetz in der Île-de-France auf der App Transport Public Paris 2024 oder auf der Website von Île-de-France Mobilités entdecken.

Mit dieser Anwendung können Sie Ihre Fahrten zum Datum und zur Uhrzeit Ihrer Wahl simulieren, einschließlich der Fahrt zu den Austragungsorten der Spiele Paris 2024, und die für Ihre Reisen erforderlichen Transport tickets kaufen.

Wir empfehlen Ihnen, 4 Stunden vor Beginn Ihres Wettbewerbs eine neue Routensuche durchzuführen, um über die Verkehrssituation im Netz und mögliche Abweichungen der empfohlenen Route informiert zu werden. Darüber hinaus können Sie auf einer Webseite , die direkt von der Startseite Ihrer Anwendung aus verfügbar ist, in Echtzeit die betroffenen Wettkampfstätten, die Details der Störungen für jeden von ihnen, die betroffenen Wettkampfsitzungen sowie die Reiseanweisungen verfolgen, um zu ihnen zu gelangen.