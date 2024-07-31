Die Öffnungszeiten der Stationen sind werktags von 5:30 Uhr bis 1:15 Uhr (Freitag- und Samstagabend 2:15 Uhr für die U-Bahn).

Weitere Informationen zu den Fahrplänen Ihrer Linien finden Sie direkt im Fahrplanbereich der Anwendung Public Transport Paris 2024 auf der Website Île-de-France Mobilités.

Außerhalb dieser Zeiten gibt es ein Nachtbusnetz (Noctilien), mit dem Sie sich in der Île-de-France fortbewegen können.

In den Nächten des Marathon pour Tous (vom 10. bis 11. August) stehen einige Linien und U-Bahn-Stationen die ganze Nacht über zur Verfügung.