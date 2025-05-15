Es wird empfohlen, dass die Zuschauer mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu den Wettkampfstätten fahren, da der Zugang für Autos und Motorräder verboten ist.

Angesichts der extremen Belastung der öffentlichen Verkehrsnetze während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris müssen längere Reisezeiten in der Île-de-France berücksichtigt werden, die von der Entfernung zwischen Ihrer Unterkunft und dem Ort, den Sie besuchen möchten, abhängen.

Wenn Ihr Standort weit von Paris entfernt ist (z. B. Schloss Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, nautisches Stadion von Vaires-sur-Marne, Le Golf National ...), beträgt Ihre Zugangszeit zum Gelände 2 bis 3 Stunden von den wichtigsten Pariser Bahnhöfen.

Damit Sie Ihre Fahrten zu den Wettkampfstätten besser planen können, können Sie die Anwendung Public Transport Paris 2024 herunterladen, die dem Transport während der Spiele Paris 2024 gewidmet ist. In der Tat wird nicht empfohlen, vorhandene Routenberechnungsanwendungen zu verwenden. Nur die Anwendung " Öffentliche Verkehrsmittel Paris 2024 " integriert das spezifische Verkehrsangebot der Spiele Paris 2024.

Sie können den Status der Netzwerkstörungen auch nach Wettkampfort direkt auf unserer speziellen Webseite überprüfen, die auch auf der Startseite der Anwendung verfügbar ist.