Die neuesten Modelle der Marken Huawei und Honor unterstützen keine Google Mobile Services mehr und greifen daher nicht mehr auf den PlayStore zu, in dem die mobilen Anwendungen veröffentlicht werden, die den Kaufservice von tickets anbieten (Île-de-France Mobilités, hallo RATP und SNCF Connect).

Schließlich wird der Einkaufsservice von tickets mit Huawei Mobile Services kompatibel sein und die Anwendung Île-de-France Mobilités wird in der AppGallery veröffentlicht.

Liste der ersten betroffenen Handys:

- Huawei Mate 30/Pro und Huawei P40/Pro/Pro Plus/Lite/Lite 5G/Lite E, ...

- Honor 9X Pro, Honor View 30/Pro, ...