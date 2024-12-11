Was sind die Vorteile des Navigo Liberté + Vertrags am Telefon?

Mit Ihrem Navigo Liberté + Vertrag profitieren Sie von verschiedenen Vorteilen:

Pay-per-Use: Sie zahlen nur für die zurückgelegten Fahrten (tatsächlicher Verbrauch)

Ein geografischer Geltungsbereich, der auf die gesamte Île-de-France ausgedehnt wird: Navigo Liberté + tous zones kann im öffentlichen Verkehrsnetz unter der Zuständigkeit von Île-de-France Mobilités genutzt werden und ermöglicht es Ihnen, mit folgenden Fahrten zu reisen:

Metrolinien in der Île-de-France mit einem speziellen Flughafentarif für Ein- / Ausgang an der Station L14 Orly. Siehe Navigo liberté+ Tarifseite;

RER-/Zuglinien in Île-de-France;

Buslinien, die Gegenstand einer Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités sind und für die die Tarife der Ile-de-France gelten;

OrlyBus- und RoissyBus-Linien mit einem bestimmten Flughafentarif;

Straßenbahn- und Tzen-Linien;

Express-Straßenbahnlinien;

Die Standseilbahn von Montmartre;

Einfachheit :

Überspringen Sie Warteschlangen an Verkaufsstellen und Geldautomaten, bevor Sie reisen.

Der einzige Schritt besteht darin, einen Navigo Liberté + -Vertrag über die Anwendung Île-de-France Mobilités (Beta) abzuschließen. Dann müssen Sie Ihre Reisen nicht mehr planen.

Ein toller Preis und kostenlose Verbindungen:

Sie profitieren von ermäßigten Tarifen: 1,99 € für U-Bahn-/Bahn-/RER-Fahrten und 1,60 € für Bus-/Straßenbahnfahrten

Sie profitieren von kostenlosen Verbindungen:

· Wenn Sie einen Bus/Straßenbahn/Noctilien vor und/oder nach einer U-Bahn/Tram Express/RER/Zugfahrt in der Île-de-France innerhalb von 1h30 nehmen, wird nur die Metro/Tram Express/RER/Zugfahrt in Île-de-France berechnet.

· Wenn Sie einen Bus/Noctilien über eine Fernstrecke nehmen, innerhalb von 2 Stunden, vor und/oder nach einem Straßenbahnexpress / RER / Zug außerhalb von Paris / Bus / Straßenbahn / Noctilien oder einer anderen Bus-/Noctilien-Fernstrecke.

BEISPIELE:

· Sie nehmen einen Bus um 8 Uhr und dann die U-Bahn um 8:20 Uhr. Wenn Sie die U-Bahn verlassen, nehmen Sie um 8:45 Uhr einen anderen Bus -> Sie haben den Bus vor und nach der U-Bahn genommen, so dass Sie zweimal von der kostenlosen Verbindung profitieren. Sie zahlen nur den Preis für eine Fahrt.

· Sie nehmen den Bus um 10 Uhr, um einkaufen zu gehen. Um 11:05 Uhr nehmen Sie einen Bus der gleichen Linie in die andere Richtung - > Sie haben eine Hin- und Rückfahrt gemacht. Sie zahlen für zwei Fahrten.

· Sie nehmen die U-Bahn um 16:30 Uhr, um eine Straßenbahnhaltestelle zu erreichen. Sie steigen um 16:45 Uhr in die Straßenbahn. Sie nehmen eine zweite U-Bahn um 17:30 Uhr -> Sie haben die Straßenbahn nach der U-Bahn genommen, so dass Sie von der kostenlosen Verbindung profitieren. Wenn Sie in der zweiten U-Bahn validiert haben, haben Sie eine neue Fahrt begonnen. Sie zahlen also für zwei Fahrten.

Der Betrag Ihrer Fahrten ist auf den Preis des Navigo Jour begrenzt (ohne Flughafenfahrten).

Zusammenfassende Tabelle der zulässigen Reisezeiten (maximale Zeit, in der der Benutzer mit einer einzigen in Rechnung gestellten Fahrt reisen kann):

FAHRT Bus/Straßenbahn: 1h30

ROUTE U-Bahn-Zug-RER-Straßenbahn-Express: 2h

Kann ich mit meinem Navigo Liberté + Vertrag telefonisch von ermäßigten Tarifen profitieren?

Keiner der ermäßigten Tarife gilt für den Navigo Liberté + am Telefon.

Der Begriff "Ermäßigter Tarif" bezieht sich auf die Tarife, die für Inhaber gelten, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen: Kind unter 10 Jahren, Karte für kinderreiche Familien, Behindertenausweis oder Mobilitätsausweis mit dem Zusatz "Blindheit" oder "Unterstützungsbedarf / Blindheit", ONACVG-Behindertenausweis mit einfachem blauen Balken, Ermäßigung 50% und Solidaritätsermäßigung 75%).

Wenn Sie von ermäßigten Tarifen profitieren möchten, können Sie hier einen Navigo Liberté + sur pass-Vertrag abschließen.

Wie kann ich meinen Verbrauch verfolgen und verstehen?

Meine Verbrauchsverfolgung:

Von Ihrem persönlichen Navigo Liberté + -Bereich der Île-de-France Mobilités-App (Beta) aus können Sie auf alle Ihre aktuellen Fahrten sowie auf die zu absolvierenden Fahrten zugreifen.

Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Bereichs auf "Meinen Verbrauch verfolgen", Sie können dann alle Ihre Fahrten einsehen:

- Datum und Uhrzeit der Reise

- Genutzte Stationen

- Das Transportmittel der Reise: Metro, Zug, RER, Bus / Straßenbahn, OrlyBus, RoissyBus, Montmartre-Standseilbahn.

- Der Einheitspreis der Fahrt und der Gesamtbetrag der Fahrten unter Berücksichtigung etwaiger Tagesobergrenzen.

- Der Status der Fahrt: wird rekonstruiert, wenn die Fahrt nach einer fehlenden Validierung automatisch vom System abgeschlossen wurde.

WICHTIG:

Achtung, die Überwachung des Verbrauchs erfolgt nur zu informativen ticket, basierend auf den zum Zeitpunkt der Konsultation verfügbaren Daten. Die endgültigen Fahrten sind diejenigen, die am Ende des Monats im Mobilitätsnachweis enthalten sind und dann zur Erstellung der Rechnung verwendet werden.

Die Verbrauchsüberwachung berücksichtigt keine Kosten (Kundendienst) und mögliche Gutschriften.

Zwischen dem Verschieben und der Anzeige in der Anwendung kann es zu einer Verzögerung kommen. In Ausnahmefällen sind die Fahrten erst ab dem 4. des Folgemonats sichtbar.

Meine Einwilligungen

Sie können wählen, ob Ihre Reisedaten (Mobilitätsnachweis, Verbrauchsüberwachung) für einen Zeitraum von 30 oder 90 Tagen in Ihrer Anwendung sichtbar sind.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zustimmung zur Aufbewahrungsfrist Ihrer Fahrten zu ändern, indem Sie zu Ihrer Île-de-France Mobilités-Anwendung in Ihrem Navigo Liberté + alle Zonen gehen. Klicken Sie auf "Mein Vertrag" und dann unten auf der Seite auf "Daten und Einwilligung". Dieser neue Wert gilt nur für zukünftige Fahrten.

Meine Benachrichtigungen über Verbrauchsüberschreitungen

Gehen Sie in Ihrer Anwendung Île-de-France Mobilités (Beta) zu Ihrem Navigo Liberté + -Bereich und klicken Sie auf "Mein Verbraucheralarm". Wählen Sie dann den Schwellenwert aus, der nicht überschritten werden soll.

Sie können wählen, ob Sie eine Warnmeldung erhalten möchten. Diese wird gesendet, wenn Sie den ausgewählten Schwellenwert bald erreichen.

Sie können diese Funktion jederzeit deaktivieren.

Wie kann ich meine Rechnung einsehen und verstehen?

Ich greife auf meine Rechnungen zu

Die monatliche Rechnung von Navigo Liberté + ist jeden Monat (frühestens am 11. des auf die Reise folgenden Monats) in Ihrem persönlichen Bereich, in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités (Beta), Rubrik "Meine Rechnungen", Registerkarte "Rechnung" verfügbar.

Mit jeder neuen Rechnung erhalten Sie eine Informations-E-Mail.

Sie können Ihre letzten 24 Rechnungen jederzeit im PDF-Format herunterladen und einsehen.

GUT ZU WISSEN: Wenn Sie eine Rückerstattung in Form einer Sofortüberweisung erhalten haben, ist eine Gutschrift in Ihrem persönlichen Bereich in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités unter "Meine Rechnungen" und Registerkarte "Rechnung" verfügbar.

BEKANNTE ANOMALIE: Wenn Sie nach einer Reklamation von einer sofortigen Überweisung profitiert haben, wird Ihre Gutschriftsrechnung nicht auf der Seite "Meine Rechnungen" angezeigt. Die Rückerstattung wird jedoch auf Ihr Bankkonto überwiesen.



Ich verstehe meine monatliche Rechnung

Die monatliche Rechnung erfasst die Summe der Beträge der im Vormonat zurückgelegten Fahrten.

Wenn Sie keine Reise mit Ihrem Telefon unternommen haben und keine Gebühren oder Gutschriften entstanden sind, ist Ihre Rechnung ungültig und erscheint nicht in der Liste der Rechnungen.

BEKANNTE ANOMALIE: In den Details der Bewegungen Ihrer Rechnung kann es zu Inkonsistenzen bei der Anzeige der Zoneneinteilung und / oder des Transportmittels kommen, was sich jedoch nicht auf den Betrag Ihrer Rechnung auswirkt.

Wie erhalte und verstehe ich meinen Mobilitätsnachweis?

Ich greife auf meinen Mobilitätsnachweis zu:

Der Mobilitätsnachweis von Navigo Liberté + ist jeden Monat (frühestens am 11. des auf die Reise folgenden Monats) in Ihrem persönlichen Bereich in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités in der Rubrik "Meine Rechnungen" und Registerkarte "Nachweis" verfügbar.

Mit jedem neuen Mobilitätsnachweis erhalten Sie eine Informations-E-Mail.

Sie können Ihre Belege im PDF-Format herunterladen und anzeigen. Sie sind in den letzten 3 Monaten maximal verfügbar, abhängig von der von Ihnen gewählten Einwilligung.

Ich verstehe meinen Mobilitätsnachweis:

Der Mobilitätsnachweis umfasst alle im Vormonat zurückgelegten Fahrten. Im Gegensatz zur Rechnung finden Sie die Details jeder Fahrt (Datum und Uhrzeit der Reise, Tarifart der Reise, Datum und Uhrzeit jeder Reise, Art der Reise, Zoneneinteilung, rekonstituierte oder unvollständige Route, Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer, Preis einschließlich Mehrwertsteuer und geltende Mehrwertsteuer)

Wenn Sie keine Fahrt mit Ihrem Telefon unternommen haben, wird Ihr Mobilitätsnachweis nicht in der Liste der Mobilitätsnachweise angezeigt.

Wie deklariere ich eine Validierung?

Wenn Sie die Ein- oder Ausfahrt einer Ihrer Fahrten nicht validieren konnten, können Sie eine Validierung in Ihrem persönlichen Bereich in der Anwendung Île-de-France Mobilités unter "Validierung deklarieren" anmelden.

Befolgen Sie dann die drei Schritte:

1. Wählen Sie eine Ein- oder Ausgangsvalidierung und das betreffende Verkehrsmittel aus der folgenden Liste: RER / Transilien oder Metro (es ist nicht möglich, eine Bus- oder Straßenbahnentwertung zu deklarieren).

2. Geben Sie den Tag, die Uhrzeit der Validierung an.

3. Bestätigen Sie dann die Erklärung.

Diese Erklärung kann bis zu 24 Stunden nach Ihrer Reise abgegeben werden.

Zwischen der Eingabe der Validierungserklärung und der Anzeige in der Verbrauchsverfolgung kann es zu einer Verzögerung kommen.

WICHTIG:

Wenn Sie eine Validierung der Express-Straßenbahnen T11, T12 und T13 deklarieren, müssen Sie das Verkehrsmittel RER / Transilien wählen und Ihre Station auswählen (wählen Sie nicht den Straßenbahnmodus).

Wie kann ich meinen Vertrag anzeigen und herunterladen?

Sie können die Daten Ihres Vertrags in Ihrem persönlichen Bereich in der Anwendung Île-de France Mobilités einsehen, indem Sie auf "Mein Vertrag" klicken.

Über eine Schaltfläche können Sie Ihren Vertrag im PDF-Format herunterladen.

Um die in Ihrem persönlichen Bereich gespeicherten Identitätsdaten zu ändern, müssen Sie einen Kundendienst beantragen, indem Sie auf "Wie ändere ich meine Identitätsdaten?" klicken. Ein Identitätsnachweis ist erforderlich.

Wie bezahle ich meine ausstehende Rechnung?

Im Falle einer unbezahlten Rechnung erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail, SMS und über Ihre mobile Anwendung Île-de-France Mobilités:

- 1. Mahnung: In Ihrem Vertrag wurde eine Rückbuchung verbucht.

- 2. Mahnung: Ihr Vertrag wird ausgesetzt.

- 3. Mahnung: Ihr Vertrag wird gekündigt. Sie können nicht mehr zirkulieren.

Sie können Ihre ausstehenden Rechnungen per Kreditkarte in Ihrem persönlichen Bereich der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités unter "Meine Rechnungen" und dann unter "Unbezahlte Rechnungen regeln" bezahlen.

Wie funktioniert die Probenahme?

Der Navigo Liberté + Vertrag unterliegt nur dem Lastschriftverfahren.

Jeden Monat wird Ihnen der Betrag in Rechnung gestellt, der den im Vormonat zurückgelegten Fahrten entspricht (mit Abzügen, Gebühren und Rückerstattungen).

Die Lastschrift erfolgt zwischen dem 13. und 18. des Monats für die Rechnung für den Vormonat. Sie werden vorab per E-Mail über den abgebuchten Betrag informiert.

Wenn Sie keine Reise unternommen haben, erhalten Sie keine Benachrichtigung über die Abbuchung.

BEKANNTE ANOMALIE: In der E-Mail, die die bevorstehende Abgabe ankündigt, fehlen die Cent im Betrag der Abgabe. Das angekündigte Abholdatum weicht von dem auf der Rechnung angegebenen Datum ab. Die zu berücksichtigenden Informationen sind diejenigen, die in Ihrer Rechnung angegeben sind und in Ihrer Anwendung Île-de-France Mobilités (Beta) verfügbar sind.

Wie kann ich meine Zahlungsmethoden einsehen und ändern?

Gehen Sie in Ihrer Île-de-France Mobilités-App (Beta) zu Ihrem Navigo Liberté +-Bereich und dann zu "Meine Zahlungsmethode". Sie greifen dann auf die von Ihnen registrierten SEPA-Mandate zu.

Sie können:

Löschen Sie eine Zahlungsmethode, wenn sie nicht in Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag verwendet wird.

Fügen Sie eine Zahlungsmethode hinzu und wenden Sie diese auf Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag anstelle der aktuellen Zahlungsmethode an, wenn Sie dies wünschen.

Laden Sie das SEPA-Mandat als PDF herunter.

Wie melde ich den Verlust oder Diebstahl meines Telefons, damit ich das Navigo Liberté + validieren kann?

Sie können Ihr Telefon als verloren oder gestohlen melden: