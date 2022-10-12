Die Erstellung eines Kontos bei Navigo Connect ist nicht zwingend erforderlich, bringt Ihnen aber viele Vorteile:

Kauf von Navigo Month- oder Navigo Week-Paketen zum Aufladen auf Ihr Telefon,

Registrierung Ihrer Zahlungsmethode,

Zusendung von namentlichen Kaufbelegen,

Vereinfachte Kaufreise mit vorausgefüllter E-Mail-Adresse,

Konsultation Ihrer letzten Einkäufe,

Verwaltung Ihrer Präferenzen in der Anwendung,

Zugang zum Kundendienst, falls erforderlich.



Für die Erstellung eines Kontos bei Île-de-France Mobilités Connect sind nur die folgenden Informationen erforderlich: E-Mail-Adresse,

Passwort,

Name,

Vorname.



Wenn Sie einen Navigo Month- oder Navigo Week-Plan kaufen möchten, um ihn auf Ihr Telefon aufzuladen, müssen Sie auch Ihr Geburtsdatum und Ihr Foto eingeben. Im Falle einer Kontrolle dieser Pakete kann der Agent Sie nämlich auffordern, diese Informationen vorzulegen.