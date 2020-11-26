FAQ: Kundendienst für ein ticket, das auf seinem Telefon oder seiner Smartwatch aufgeladen istAcheter, charger et afficher ses titresIch kann mein Transport ticket nicht kaufen / Beim Kauf ist ein Fehler aufgetreten. Wie reist man?Ich habe ein ticket gekauft und bezahlt, aber es wird nicht auf meinem Telefon/meiner Smartwatch angezeigtMein Navigo Week- oder Navigo Month-Plan wird nicht mehr in der Karten-App angezeigt. Kann ich noch reisenModifier, échanger ou rembourser un titreIch habe beim Kauf eines ticket einen Fehler gemacht / werde den auf meinem Telefon oder meiner Smartwatch aufgeladenen Plan nicht verwenden. Kann ich meine ticket umtauschen oder eine Rückerstattung erhalten?Ich möchte die Bereiche des auf meinem Telefon/meiner Smartwatch geladenen Plans ändernConserver ses titres en cas de changement ou de réinitialisationIch habe meine Android-App deinstalliert. Verliere ich meine bereits gekauften Transport tickets?Ich habe mein Android-Telefon/meine Smartwatch zurückgesetzt. Verliere ich meine bereits gekauften Transport tickets?Ich habe mein Android-Handy mit tickets gewechselt. Wie behalte ich meine tickets?Ich habe meine iOS-App deinstalliert. Verliere ich meine bereits gekauften Transport tickets?Ich habe mein iPhone oder meine Apple Watch mit tickets darauf gewechselt. Wie behalte ich meine tickets?Perte, vol et service après-venteWas soll ich tun, wenn mein Android-Telefon oder meine Smartwatch verloren geht oder gestohlen wird?Was soll ich tun, wenn mein iPhone oder meine Apple Watch verloren geht oder gestohlen wird?Wo finde ich meine Support-Nummer?