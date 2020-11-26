Ich kann mit meinem Android-Telefon oder meiner Smartwatch nicht mehr validieren

Ich habe beim Kauf eines ticket einen Fehler gemacht / werde den auf meinem Telefon oder meiner Smartwatch aufgeladenen Plan nicht verwenden. Kann ich meine ticket umtauschen oder eine Rückerstattung erhalten?

Was soll ich tun, wenn mein iPhone oder meine Apple Watch verloren geht oder gestohlen wird?

Kann ich reisen, wenn der Akku meines Android-Telefons leer ist?