Sie können ein Problem beim Aufladen des ticket in Ihren Navigo-Pass direkt über die mobile App im Abschnitt Kontakt oder Kundendienst / Ich kann meinen Navigo-Pass nicht mit meinem Telefon aufladen.

Sie können auch einen Kaufbeleg für einen ticket anfordern, der mit Ihrem Telefon in Ihren Navigo-Pass geladen ist.

Für andere Fälle von sicherem Kundendienst, die einen ticket oder ein Paket betreffen, das von Ihrem Telefon gekauft und auf Ihren Navigo-Pass geladen wurde (Änderung des Pakets, Verlust/Diebstahl, defekte Karte), wenden Sie sich an die üblichen Verkaufsstellen: Schalter, Schalter und Agenturen.