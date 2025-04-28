Wie kündige ich meinen Navigo Jahresplan?

Aktualisiert am 28 April 2025

Es ist möglich, Ihr Navigo-Jahrespaket zu kündigen:

  • per Internet von seinem persönlichen Bereich aus;
  • gegen Vorlage des Navigo-Jahrespasses in den Handelsbüros der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo;
  • per Einschreiben mit Rückschein an die Agentur Navigo Annuel.

Jährliche Navigo-Agentur
TSA 16606
95905 Cergy-Pontoise Cedex 09

Behalten Sie Ihre Navigo-Jahreskarte: Sie ermöglicht es Ihnen, Navigo-Tages-, Wochen-, Monats-, Jugendwochenende-, Musikfestival- und Anti-Pollution-Pakete aufzuladen. Sie können es auch verwenden, wenn Sie ein Navigo-Jahrespaket in Anspruch nehmen oder ein Navigo-Jahres-Seniorenpreispaket abonnieren möchten.