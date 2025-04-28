Wie kündige ich meinen Navigo Jahresplan?
Es ist möglich, Ihr Navigo-Jahrespaket zu kündigen:
- per Internet von seinem persönlichen Bereich aus;
- gegen Vorlage des Navigo-Jahrespasses in den Handelsbüros der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo;
- per Einschreiben mit Rückschein an die Agentur Navigo Annuel.
Jährliche Navigo-Agentur
TSA 16606
95905 Cergy-Pontoise Cedex 09
Behalten Sie Ihre Navigo-Jahreskarte: Sie ermöglicht es Ihnen, Navigo-Tages-, Wochen-, Monats-, Jugendwochenende-, Musikfestival- und Anti-Pollution-Pakete aufzuladen. Sie können es auch verwenden, wenn Sie ein Navigo-Jahrespaket in Anspruch nehmen oder ein Navigo-Jahres-Seniorenpreispaket abonnieren möchten.