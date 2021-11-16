Ich wurde trotz der Aussetzung meines Abonnements belastet, ist das normal?
Abhebungen, die um den 5. des Monats auf Ihrem Bankkonto sichtbar sind, werden Mitte des Vormonats eingeleitet. Im Falle einer Aussetzung in der zweiten Monatshälfte wird diese Probe daher gut durchgeführt.
Dieser Betrag wird dann automatisch zurückerstattet:
- per Banküberweisung, wenn die Zahlung per Lastschrift erfolgt ist,
- per Briefscheck, wenn die Pauschale bar bezahlt wurde, oder
- durch Rückerstattung auf Ihre Kreditkarte, wenn Sie zuvor in den letzten 11 Monaten eine Zahlung per Kreditkarte über die Online-Dienste in Höhe eines Betrags getätigt haben, der größer oder gleich dem Betrag der Rückerstattung ist.