Mit welchen Telefonen kann ich ein Bordticket per SMS kaufen, um mit dem Bus zu reisen?
Das Bordticket per SMS ist bei den Betreibern Bouygues, Orange, SFR und Free erhältlich (ausgenommen gesperrte Pakete).
Bitte beachten Sie:
Das SMS-Ticket ist für Kunden nicht verfügbar:
- Betreiber virtueller Mobilfunknetze (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile usw.);
- die meisten professionellen Pakete (erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber);
- ausländische Betreiber.