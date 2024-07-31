Wie kaufe und finde ich meine Transport tickets auf meinem Telefon und verwende sie an Kiosken?
Sie können Transport tickets auf Ihrem Telefon kaufen und speichern, damit Sie zu Kiosken am Bahnhof, Bahnhof oder beim Einsteigen in den Bus gehen können. Dazu können Sie je nach Telefon die folgenden Verfahren befolgen:
Auf Android:
Kaufen und finden Sie diese tickets:
So kaufen Sie ein Transport ticket über die App Transport Public Paris 2024:
- Öffnen Sie die App und gehen Sie auf die Registerkarte "Kaufen".
- Wählen Sie die Option "Auf meinem Telefon", um Ihre tickets direkt auf Ihrem Smartphone zu speichern und damit zu validieren.
- Wählen Sie die gewünschte Transport ticket
- Konfigurieren Sie die erforderlichen Optionen wie Datumsangaben, Felder und Menge.
- Bestätigen Sie dann Ihre Auswahl und fahren Sie mit der Zahlung fort.
- Die tickets werden auf Ihrem Telefon gespeichert, Sie können die Anzahl der verbleibenden tickets in der IDFM-App überprüfen
Hinweis: Auf einigen Telefonen ist ein obligatorischer Schritt zur Installation der App My Navigo Tickets oder Contactless Ticket erforderlich, um den Dienst nutzen zu können.
Sie können aus verschiedenen Transport tickets wählen: Ticket und t+ Booklet, Flughafenticket und tickets Veranstaltungen (Paris 2024).
Bitte beachten Sie:
- Es ist nicht möglich, Start-Ziel-Tickets auf Ihrem Telefon zu speichern
- Der Dienst ist auf Telefonen mit Android 8 oder höher verfügbar.
- Es ist möglich, per Kreditkarte oder Samsung Pay zu bezahlen
Verwenden Sie Ihre auf dem Telefon gespeicherten tickets
Um Ihre ticket zu validieren, müssen Sie Ihre App nicht öffnen, Ihren Bildschirm entsperren oder sogar den Akku überprüfen. Bringen Sie Ihr Android-Telefon einfach näher an den Entwerter, um ihn zu validieren.
Unter iOS:
Kaufen und finden Sie diese tickets
So kaufst du ein Transport-ticket über die App "Öffentliche Verkehrsmittel Paris 2024" für mein iPhone oder meine Apple Watch:
- Öffnen Sie die App und gehen Sie auf die Registerkarte "Kaufen".
- Wählen Sie die Option "Auf meinem iPhone" oder "Auf meiner Apple Watch", um Ihre tickets direkt auf Ihrem Smartphone zu speichern und damit zu validieren.
- Wählen Sie die gewünschte Transport ticket
- Konfigurieren Sie die erforderlichen Optionen wie Datumsangaben, Felder und Menge.
- Fügen Sie es der Apple Maps-App hinzu (nur bei der ersten Nutzung des Dienstes)
- Bestätigen Sie dann Ihre Auswahl und fahren Sie mit der Zahlung fort.
- Die tickets werden auf Ihrem Telefon gespeichert, Sie können die Anzahl der verbleibenden tickets in der IDFM-App überprüfen
- So kaufst du eine Transport-ticket über die App "Apple Maps":
- Öffnen Sie die Apple Maps-App
- Klicken Sie auf den Abschnitt ÖPNV-Karte
- Wählen Sie Navigo
- Wählen Sie Ihre Transport ticket
- Bezahlen Sie direkt mit Apple Pay
- Sie können reisen.
Beachten Sie, dass es möglich ist, beliebig viele Karten innerhalb der Anwendung "Karten" hinzuzufügen, sodass Sie Transportkarten für mehrere Personen im selben Telefon speichern können (jede Person, die mit Ihnen reist, muss eine spezielle Karte haben).
Sie können aus verschiedenen Transport tickets wählen: Ticket und t+ Booklet, Flughafenticket und tickets Veranstaltungen (Paris 2024).
In der Apple Maps-App finden Sie Folgendes: das t+ Ticketbuch (Voll- und ermäßigter Tarif) und das t+ Einzelticket, das Flughafenticket und den Paris 2024 Pass.
Bitte beachten Sie:
- Es ist nicht möglich, Start-Ziel-Tickets auf Ihrem Telefon zu speichern
- Der Dienst ist auf Telefonen mit IOS 17.5 oder höher verfügbar
- Es ist möglich, per Kreditkarte oder Apple Pay zu bezahlen
Verwenden Sie Ihre auf dem Telefon gespeicherten tickets
Um Ihre ticket zu validieren, müssen Sie Ihre App nicht öffnen, Ihren Bildschirm entsperren oder sogar den Akku überprüfen. Bringen Sie Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch einfach näher an den Entwerter, um ihn zu validieren.