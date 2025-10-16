Ja, ein bestimmter Paris 2024 Pass wird während der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 verkauft.

Es ermöglicht Ihnen, überall in der Île-de-France zu reisen, einschließlich der Flughäfen Paris - Charles de Gaulle und Paris Orly (Shuttlebusse, U-Bahn, RER). Und dies unbegrenzt für einen Zeitraum von 1 Tag bis zu 7 aufeinanderfolgenden Tagen, je nach gewählter Dauer. Die Gültigkeitsdauer des Passes beginnt mit der ersten Validierung im Netz von Île-de-France Mobilités bis 23:59 Uhr am letzten Gültigkeitstag des ticket.

Es ist möglich, diese Pässe zu kaufen:

Über die Anwendung Public Transport Paris 2024 (ticket auf Ihrem Smartphone verwendet oder Ihren Navigo Easy-Pass aufladen können) oder durch Vorbestellung auf der Website von Passe Paris 2024 mit Lieferung nach Hause (auf diesem Kanal endet der Verkauf am 07.08. Achtung, die Lieferung kann bis zu 30 Tage dauern).

An den am Bahnhof vorhandenen Automaten und Fahrkartenschaltern (Kauf und Aufladen des Navigo Easy-Passes).

Bei Ihrem Reisebüro, Tourismusbüro oder üblichen Wiederverkäufer (von diesen Unternehmen können zusätzliche Gebühren erhoben werden).

Der Paris 2024 Pass ist zu folgenden Preisen erhältlich:

1 Tag : 16€

2 Tage: 30€

3 Tage: 42€

4 Tage: 52€

5 Tage: 60€

7 Tage: 70€

Der Pass kann bis einschließlich 08. September 2024 erworben werden.

Achtung, der Paris 2024 Pass wird vorrangig entwertet, bevor die t+ Tickets auf Navigo Easy oder am Telefon geladen werden.

Ein in entmaterialisierter Version gekauftes ticket ist nicht auf ein physisches Medium übertragbar, ein auf einem Navigo Easy-Träger gekauftes ticket ist im gleichen Fall nicht entmaterialisiert (es ist unmöglich, dieses ticket direkt von seinem Smartphone aus zu verwenden).

Unterstützung pro Reisendem ist erforderlich (ein Navigo Easy-Pass oder ein Telefon pro Person). Für diesen ticket werden keine ermäßigten Tarife angeboten.

Entdecken Sie die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Paris Pass 2024