Für die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 gibt es keinen Gruppentarif. Es ist jedoch möglich, bis zu 200 Paris 2024-Pässe zu kaufen, die auf Navigo Easy-Stützen auf der Verkaufsseite von Passes Paris 2024 an Einzelpersonen mit Lieferung nach Hause innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Kaufbestätigung geladen sind (auf diesem Kanal endet der Verkauf am 07.08.).

Wenn Sie Kinder haben, planen Sie Ihre Einkäufe mit dem Navigo Easy Pass, um Warteschlangen zu vermeiden!

Jeder hat seine eigenen Pässe : ein Navigo Easy oder ein Smartphone, das nicht von mehreren Personen gleichzeitig bedient werden kann. Wenn Sie mit anderen reisen, stellen Sie sicher, dass jede Person mit ihrem Pass oder ihrem persönlichen Smartphone validiert, unter Androhung einer Geldstrafe im Falle einer Kontrolle.

Für Organisationen, Reisebüros, Unternehmen oder Vereine, die Transport tickets (Passe Paris 2024, navigo Jour, OrlyBus, RoissyBus, t+ Einzel- oder Hefttickets, zum vollen Preis oder ermäßigt) auf Navigo Easy kaufen müssen, steht auch eine Key-Account-Website zur Verfügung. Dieser Vertriebskanal ist für Einzelpersonen nicht zugänglich.