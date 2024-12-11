FAQ: Tickets Einheiten und ermäßigte TarifeComprendre les nouveaux tickets Auf welchem Medium sollten Metro-Zug-RER-Tickets oder Bus-Tram-Tickets platziert werden?Was passiert mit den t+ Papptickets und den Abfahrts-Ziel-Fahrkarten?Welche Verbindungen sind mit den neuen Metro-Bahn-RER-Tickets und Bus-Tram-Tickets erlaubt?Acheter et utiliser son ticket pour le busWas kann ich im Busnetz an Bord kaufen?Wie funktioniert das kontaktlose Bankkarten-Bordticket?Tarifs réduitsWer kann von ermäßigten Tarifen profitieren?Können Schulklassen weiterhin von einem Sondertarif auf dem Schienennetz profitieren?Aller à l’aéroportWelche Transporttickets zu den Flughäfen?