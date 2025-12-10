Wie funktioniert das kontaktlose Bankkarten-Bordticket?
Bedienung
Schritt 1 : Zeigen Sie Ihre Kreditkarte oder Ihr verbundenes Objekt (Smartphone ...) auf dem Terminal vor, das für die Zahlung per Kreditkarte vorgesehen ist.
Bordticket mit Kreditkarte, nur Kreditkarte
Schritt 2 : Die Meldung "Zahlung akzeptiert" wird angezeigt. Ein Piepton informiert Sie darüber, dass der Vorgang funktioniert hat.
Sie können dann sofort mit dem Bus fahren, ohne Umsteigen oder Hin- und Rückfahrt.
Hinweis: Der Entwerter stellt kein Papierticket aus. Im Falle einer Kontrolle legen Sie den Controllern Ihr Zahlungsmittel als Nachweis vor.
Zahlung akzeptiert, Kreditkarte akzeptiert 1
Schritt 3 : Wenn Sie in einer Gruppe reisen und mehrere einzelne tickets kaufen möchten, wiederholen Sie den Vorgang (bis zu 4)
Zahlung akzeptiert, Kreditkarte akzeptiert 2, 3, 4
Ihnen wird die Anzahl der Fahrten am nächsten Tag oder bis zu 3 Tage später in Rechnung gestellt, je nach Bank.
Sie können Ihre Reise- und Zahlungshistorie online einsehen und Ihre Belege von der Website herunterladen https://www.iledefrance-mobilites.fr/demarches-en-ligne/justificatifs-achats-bus-cb
Welche tickets können über das Bordticket per Kreditkarte erworben werden?
Die Zahlung per Kreditkarte ermöglicht es Ihnen, eine ticket für den Transport zu kaufen und sofort mit dem Bus zu fahren. Die Preise finden Sie im Abschnitt Tickets und Tarife.
Kann ich mit diesem ticket übereinstimmen?
Der ticket für den Zugang an Bord per Kreditkarte erlaubt nur direkte Fahrten ohne Umsteigen. Um ein neues Verkehrsmittel oder den gleichen Bus in die Rückfahrt zu nehmen, müssen Sie erneut eine Transport ticket kaufen.
Wie funktioniert die Mehrfachvalidierung?
Die Mehrfachvalidierung ermöglicht es mehreren Personen, in einer Gruppe oder Familie mit demselben Zahlungsmedium mehrmals zu reisen. Gruppenreisen sind auf 4 Reisende pro Zahlungsmittel begrenzt.
Wenn das Zahlungsmittel mehrmals auf dem Zahlungsterminal angezeigt wird, bestätigt es die Mehrfachvalidierung (eine Validierung pro Zahlung). Für jeden Reisenden muss eine Validierung durchgeführt werden.
Was passiert, wenn meine Zahlungsmethode abgelehnt wird?
Für den Fall, dass das Zahlungsterminal das Zahlungsmittel ablehnt (nicht kompatibles Medium, Medium aufgrund des Scheiterns eines Zahlungsvorgangs gesperrt), werden eine optische Nachricht und ein explizites akustisches Signal ausgegeben. Der Benutzer kann mit diesem Medium nicht auf das Transportnetzwerk zugreifen.
Warum wird mein Zahlungsmedium vom Terminal nicht akzeptiert?
Nur Zahlungsmittel der Marken CB, Visa, Mastercard kontaktlos gültig (nicht abgelaufen, nicht gegensätzlich...) und für kontaktloses Bezahlen berechtigt, werden vom Terminal akzeptiert. Zum Beispiel wird eine Kreditkarte ticket Restaurants am Terminal abgelehnt.
Was passiert, wenn die Zahlungstransaktion abgelehnt wird?
Für den Fall, dass der Zahlungsvorgang abgelehnt wird, kann der Fahrgast nicht mehr mit seinem Zahlungsmittel auf das Verkehrsnetz zugreifen, bis die Situation geregelt ist.
Warum wird mein Zahlungsmedium vom Terminal nicht mehr akzeptiert?
Wenn eine frühere Zahlung von Ihrer Bank abgelehnt wurde, wird die Zahlungsmethode gesperrt, bis die Zahlungstransaktion von Ihrer Bank akzeptiert wird.
Wie funktioniert der Kontrollvorgang?
Während der Kontrolle muss der Reisende dem Kontrolleur das für die Validierung verwendete Zahlungsmittel vorlegen. Die Informationen des Zahlungsmittels werden dann verwendet, um zu überprüfen, ob es von einem Zahlungsterminal im Netzwerk akzeptiert wurde.
Die Informationen werden nur verwendet, um zu überprüfen, ob sie von einem Zahlungsterminal akzeptiert wurden, sie werden nicht gespeichert und auf absolut sichere Weise ausgetauscht.
Wie greife ich auf meine Reisehistorie zu, bezahle und erhalte eine Rechnung?
Auf der Seite "Greifen Sie auf Ihren Kaufbeleg per Kreditkarte zu" können Sie Ihre Reise- und Zahlungshistorie einsehen und eine Rechnung für die getätigten Zahlungen erhalten. Um auf Ihren Verlauf zugreifen zu können, müssen Sie Ihre Zahlungsmethodeninformationen angeben. Benutzer von entmaterialisierten Zahlungsmethoden müssen die Plastikkarteninformationen eingeben, um auf die Website zugreifen zu können.
Die Konsultation der durchgeführten Reisen ist ab dem D-Day der Reisen möglich. Die Einsichtnahme in die Zahlungen ist am Tag nach den durchgeführten Reisen bei D+1 möglich.
Die Website ermöglicht es Ihnen, eine Rechnung zu erhalten, die einem Kreditkartenticket entspricht.
Kann ich einen "Plastik"-Kreditkartenhalter und seine "entmaterialisierte" Kartenversion verwenden?
Die durchgeführten Reisen werden nicht zwischen einer Plastikbankkarte und ihrer entmaterialisierten Version aggregiert. Die Plastikkarte und ihre entmaterialisierte Version gelten als zwei verschiedene Zahlungsmittel, die, wenn sie zusammen verwendet werden, zu zwei getrennten Zahlungsvorgängen führen.
Welche Informationen sind auf meinem Kontoauszug sichtbar?
Die Belastungen werden je nach Bank ein bis zwei Werktage nach der Reise auf den Konten der Benutzer sichtbar sein.
Die folgenden Informationen werden auf den Kontoauszügen vorhanden sein:
- Name des Spediteurs
- Die Erwähnung CUMUL, die angibt, dass mehrere Fahrten in einer einzigen Banktransaktion kumuliert werden konnten
- Die Adresse der Website, die den Zugriff auf seine Reise- und Zahlungshistorie und den Erhalt seines Zahlungsnachweises ermöglicht
- Das Aktenzeichen, das die Identifizierung des Zahlungsvorgangs und der durchgeführten Reisen ermöglicht.
Was sind meine Wallet-Benachrichtigungen?
Die Eintrittskarte an Bord per Kreditkarte funktioniert bei der Nachzahlung, d.h. die Bezahlung der durchgeführten Fahrten wird am Ende des Tages nach diesen Fahrten verlangt.
Wenn das Zahlungsmittel zu Beginn des Tages auf dem Terminal vorgelegt wird, wird eine Autorisierungs- oder Vorautorisierungsanfrage an die Bank des Benutzers gesendet und am Ende des Tages eine Zahlungsaufforderung gesendet, indem alle im Laufe des Tages zurückgelegten Fahrten gesammelt werden, wenn mehrere Fahrten unternommen werden.
Diese Autorisierungsanfragen können zu Benachrichtigungen auf Wallets führen, diese Benachrichtigungen sind völlig normal und für die Verwaltung des Dienstes erforderlich.
Der auf diesen Benachrichtigungen angegebene Betrag kann je nach Marke des verwendeten Banksystems variieren, zu Beginn der Reise kann der Betrag der Benachrichtigung 0 €, 0,1 € oder der Betrag der ticket Einheit betragen oder überladen sein.
Am Ende des Tages kann eine Benachrichtigung eingegangen sein, deren Betrag auch der Betrag ist, der der Summe aller durchgeführten Reisen entspricht.
Warum stimmt der Betrag der Zahlungsbestätigung nicht mit der Anzahl der entwerteten Tickets überein?
Reisende, die eine Nickelkarte in entmaterialisierter Version verwenden, die beispielsweise auf ihrem Smartphone getragen wird, können Benachrichtigungen sehen, die auf einen vorübergehenden Zuschlag von 5 € hinweisen. Dieser Vorgang ist ganz normal und spezifisch für Nickelkarten.
Der Zuschlag ermöglicht es, für den Tag einen Betrag von 5 € zu blockieren, falls der Reisende im Laufe des Tages andere Validierungen durchführt. Am Ende des Tages werden nur die durchgeführten Validierungen tatsächlich vom Konto des Benutzers abgebucht.
Weitere Informationen finden Sie auf der Nickel-Website: https://support.nickel.eu/fr/dans-quels-cas-le-montant-preleve-peut-etre-temporairement-superieur-au-montant-reel
Sind meine Zahlungen sicher?
Das Bordticket per Kreditkarte basiert auf kontaktlosem Bezahlen, einem bewährten und sicheren Zahlungsmittel. Der Service erfüllt alle von den Bankenvorschriften geforderten Standards.
Werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?
Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert oder ausgetauscht, jede Validierung ist anonym. Nur die Bankdaten des für den Abschluss der Transaktion nützlichen Mediums werden gemäß den Bankenvorschriften 13 rollierende Monate lang aufbewahrt.
Warum ist es nicht möglich, auf allen Buslinien des Netzes mit Kreditkarte zu bezahlen?
Der Kauf von Bordtickets per Kreditkarte wird das ganze Jahr über schrittweise auf den Buslinien des Netzes eingeführt. Im Sommer 2026 sollen alle Linien ausgerüstet sein.