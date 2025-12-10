Schritt 2 : Die Meldung "Zahlung akzeptiert" wird angezeigt. Ein Piepton informiert Sie darüber, dass der Vorgang funktioniert hat.

Sie können dann sofort mit dem Bus fahren, ohne Umsteigen oder Hin- und Rückfahrt.

Hinweis: Der Entwerter stellt kein Papierticket aus. Im Falle einer Kontrolle legen Sie den Controllern Ihr Zahlungsmittel als Nachweis vor.