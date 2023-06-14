Es gibt keine Auswirkungen auf den Benutzer, mit Ausnahme von Benutzern, die einem Rückforderungsverfahren unterliegen; Im Rahmen dieser Wiederaufnahme der Tätigkeit und angesichts der Rechtsform von Ile-de-France Mobilités wird nun eine Zwangsbeitreibung durch das Finanzministerium eingeführt.



Wenn die fälligen Beträge nicht bezahlt werden, wird das Paket von der Navigo-Agentur gekündigt und der Kontoinhaber kann mit diesem Paket definitiv nicht mehr zirkulieren. Nach Ablauf eines Jahres nach der Kündigung erhält der Zahler von Île-de-France Mobilités eine vom Finanzministerium veröffentlichte Mitteilung über die zu zahlenden Beträge, wenn er seine Schulden immer noch nicht beglichen hat.

· die Mitteilung über die zu zahlenden Beträge wird dem Zahler per Post zugesandt;

· die Zahlung dieser Beträge darf nur an die Staatskasse in einer Finanzagentur, in einem angeschlossenen Tabakladen oder auf der payfip.gouv.fr-Website erfolgen. Die akzeptierten Zahlungsbedingungen sind in der Mitteilung über die Verbindlichkeiten angegeben;

· bestimmte Handlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vertrags werden blockiert;

· Pfändungsklagen, insbesondere auf Bankkonto oder Gehalt, können von Île-de-France Mobilités eingeleitet werden.