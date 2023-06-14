Welche Auswirkungen hat das auf meine Abonnements und tickets des Verkehrs?

Aktualisiert am 14 Juni 2023

Es gibt keine Auswirkungen auf den Benutzer, mit Ausnahme von Benutzern, die einem Rückforderungsverfahren unterliegen; Im Rahmen dieser Wiederaufnahme der Tätigkeit und angesichts der Rechtsform von Ile-de-France Mobilités wird nun eine Zwangsbeitreibung durch das Finanzministerium eingeführt.

Wenn die fälligen Beträge nicht bezahlt werden, wird das Paket von der Navigo-Agentur gekündigt und der Kontoinhaber kann mit diesem Paket definitiv nicht mehr zirkulieren. Nach Ablauf eines Jahres nach der Kündigung erhält der Zahler von Île-de-France Mobilités eine vom Finanzministerium veröffentlichte Mitteilung über die zu zahlenden Beträge, wenn er seine Schulden immer noch nicht beglichen hat.

·       die Mitteilung über die zu zahlenden Beträge wird dem Zahler per Post zugesandt;

·       die Zahlung dieser Beträge darf nur an die Staatskasse in einer Finanzagentur, in einem angeschlossenen Tabakladen oder auf der payfip.gouv.fr-Website erfolgen. Die akzeptierten Zahlungsbedingungen sind in der Mitteilung über die Verbindlichkeiten angegeben;

·       bestimmte Handlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vertrags werden blockiert;

·       Pfändungsklagen, insbesondere auf Bankkonto oder Gehalt, können von Île-de-France Mobilités eingeleitet werden.