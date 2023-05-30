Gemäß den Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten (geändertes Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 über Datenverarbeitung, Dateien und Freiheiten und Allgemeine Datenschutzverordnung) haben der Kontoinhaber und der Zahler jeweils ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch aus legitimen Gründen, um Patientenverfügungen in Bezug auf das Schicksal ihrer Daten nach ihrem Tod sowie ein Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der CNIL festzulegen.

Vor der Übermittlung Ihrer Daten am 1. Juni können diese Rechte beim Datenschutzbeauftragten von Comutitres S.A.S. ausgeübt werden:

Nach der Übermittlung Ihrer Daten am 1. Juni können diese Rechte beim Datenschutzbeauftragten von Île-de-France Mobilités ausgeübt werden:

Um bearbeitet zu werden, muss jeder Anfrage eine Kopie Ihres Identitätsnachweises beigefügt werden.