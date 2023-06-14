Ab dem 1. Juni 2023 werden die Aktivitäten, die zuvor von Comutitres S.A.S im Auftrag der in der Île-de-France tätigen Spediteure verwaltet wurden, von Ile de France Mobilités, 39 BIS rue de Châteaudun 75009 Paris (SIREN 287 500 078) übernommen, die die Verwaltung an ihre Tochtergesellschaft Comutitres S.A.S., 21 Boulevard Haussmann 75009 Paris (SIREN 919 451 823) weitervergibt.

Folglich werden die Daten, die für die Verwaltung Ihrer Verträge (Transport und Handel) und Ihrer Transportmittel verarbeitet werden, an Ile-de-France Mobilités übertragen, die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich wird.

Der Zweck dieser Seite besteht darin, Sie über die Änderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen und der Rechte zu informieren, die Sie im Zusammenhang mit der Übertragung Ihrer Transport- und Handelsverträge und tatsächlich Ihrer personenbezogenen Daten an Ile-de-France Mobilités haben, die von Comutitres S.A.S. im Unterauftrag vergeben wurden.