Kann ich dieser Übermittlung und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen?
Gemäß Artikel 21 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie dieser Übermittlung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, indem Sie sich an den Datenschutzbeauftragten wenden:
- Für Comutitres S.A.S : [email protected]
- Für Ile-de-France Mobilités: [email protected]
Um bearbeitet zu werden, muss jeder Anfrage eine Kopie Ihres Identitätsnachweises beigefügt werden.
Sie werden darüber informiert, dass Ile-de-France Mobilités in einem solchen Fall Ihre Transport tickets nicht mehr verwalten kann und Sie nicht mehr davon profitieren können, um zu reisen.