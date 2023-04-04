Auch wenn Sie Ihren Navigo-Pass eine Weile nicht aufgeladen haben, bleibt er ab dem Datum des Abonnements 10 Jahre lang gültig.

Ziel ist es, Ihnen das Reisen zu erleichtern, indem Sie Ihren Navigo-Pass später mit einem Transport ticket aufladen können, ohne uns bei jedem Abonnement oder jeder Verlängerung eines Beförderungsvertrags um die Erstellung einer neuen Karte bitten zu müssen.

Zu diesem Zweck ist es daher erforderlich, dass die aktiven Geschäftsverträge, die Sie für die Nutzung Ihres Navigo-Passes abgeschlossen haben, auf Ile-de-France mobilités übertragen werden, auch wenn Sie ihn nicht mehr nutzen.

Bitte beachten Sie, dass die allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen Ihrer Navigo- und Imagine'R-Pässe geändert werden.

Daten, die mit einem inaktiven Pass verbunden sind (d. h. der seit mehr als 5 Jahren nicht mehr zum Kauf eines Pakets verwendet wurde), werden nach und nach gelöscht. Infolgedessen ist es nicht mehr möglich, Kundendiensthandlungen zu versichern, für die die mit der Vergangenheit verbundenen Daten erforderlich sind (insbesondere Verlust, Rückerstattung und Diebstahl).

Diese Daten bleiben jedoch erhalten, wenn Sie bis zum 1. Oktober 2023 ein Paket kaufen.