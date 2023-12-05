Die angezeigten Wartezeiten zeigen die nächsten Abfahrten in Echtzeit an, basierend auf der tatsächlichen (nicht theoretischen) Position der Fahrzeuge. Diese Informationen werden von jedem Verkehrsunternehmen bereitgestellt.

In der Anwendung und auf der Website von Île-de-France mobilités werden sie in Wartezeiten (z. B. 3 Minuten) und nicht in Zeiten (z. B. 10:50 Uhr) angezeigt, die für die geplanten Zeiten gelten (jedoch nicht in Echtzeit).

In der Anwendung werden die nächsten Passagen in Echtzeit auf den verschiedenen Bildschirmen (interaktive Proximity-Karte, Zeitabschnitt, Roadmap) grün angezeigt, begleitet von einem "verbundenen" Symbol, das aus 3 Balken besteht, im Gegensatz zu den geplanten Zeitplänen, die schwarz angezeigt werden.