Wo finde ich die Fahrpläne an meiner Haltestelle?
Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
- Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
- Gehen Sie zum Abschnitt Zeitpläne.
- Wählen Sie das Verkehrsmittel (Zug, RER, U-Bahn, Straßenbahn, Kabel oder Bus).
- Wählen Sie die Linie aus oder geben Sie die Busnummer in die Suchleiste ein.
- Wählen Sie die betreffende Haltestelle aus.
- Oder klicken Sie direkt auf eine Haltestelle von der Karte "Um mich herum" auf dem Startbildschirm.
Auf der Website von Île-de-France Mobilités
- Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.
- Gehen Sie im Menü "Verschieben" zum Abschnitt Zeitpläne.
- Wählen Sie das Verkehrsmittel (Zug, RER, U-Bahn, Straßenbahn, Kabel oder Bus).
- Wählen Sie je nach Transportart die Leitung aus oder geben Sie die Zeilennummer in die Suchleiste ein.
- Wählen Sie die gewünschte Abfahrtshaltestelle.
- Oder klicke direkt auf eine Haltestelle auf der Karte "Um mich herum".