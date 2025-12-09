Wo finde ich die Fahrpläne an meiner Haltestelle?

Aktualisiert am 09 Dezember 2025

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités 

  • Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
  • Gehen Sie zum Abschnitt Zeitpläne.
  • Wählen Sie das Verkehrsmittel (Zug, RER, U-Bahn, Straßenbahn, Kabel oder Bus).
  • Wählen Sie die Linie aus oder geben Sie die Busnummer in die Suchleiste ein.
  • Wählen Sie die betreffende Haltestelle aus.
  • Oder klicken Sie direkt auf eine Haltestelle von der Karte "Um mich herum" auf dem Startbildschirm.

Auf der Website von Île-de-France Mobilités 

  • Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités. 
  • Gehen Sie im Menü "Verschieben" zum Abschnitt Zeitpläne. 
  • Wählen Sie das Verkehrsmittel (Zug, RER, U-Bahn, Straßenbahn, Kabel oder Bus).
  • Wählen Sie je nach Transportart die Leitung aus oder geben Sie die Zeilennummer in die Suchleiste ein.
  • Wählen Sie die gewünschte Abfahrtshaltestelle.
  • Oder klicke direkt auf eine Haltestelle auf der Karte "Um mich herum".