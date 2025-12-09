Die auf der Website und in der App Île-de-France Mobilités angezeigten Fahrpläne werden von den Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellt.

Beachten Sie, dass Echtzeit-Zeitpläne durch eine grüne Welle materialisiert werden, die an die theoretischen Zeitpläne und Wartezeiten angehängt ist. Echtzeitdaten basieren auf der tatsächlichen Position der Fahrzeuge.

Die theoretischen (geplanten) Fahrpläne bleiben in den Reiserouten und Fahrplänen verfügbar. Sie können als Referenz verwendet werden, wenn Echtzeitdaten fehlen oder ungenau sind.

Wenn Sie eine Diskrepanz zwischen den an der Haltestelle angezeigten Fahrplänen und den in den Medien von Île-de-France Mobilités oder auf der Website und Anwendung von Île-de-France Mobilités angezeigten Fahrplänen feststellen, bitten wir Sie, uns dies über das Kontaktformular mitzuteilen und anzugeben, dass es sich um den Abschnitt Fahrpläne handelt, und die betreffende Linie und Haltestelle anzugeben.