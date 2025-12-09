Das Setzen eines Lesezeichens für Ihre häufigen Adressen erleichtert die Eingabe Ihrer Routensuche für die Wahl des Abfahrts- oder Ziels der Reise.

Favoriten werden bei der Eingabe von Zielen (Routensuche) und auf dem Startbildschirm hervorgehoben.

Insbesondere können Sie Ihre Adresse "Zuhause" und "Arbeit" bestimmen, um sie direkt auf der Startseite Ihrer Anwendung zu finden.

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Gehen Sie zum Abschnitt Mein Bereich.

Klicken Sie auf Meine Favoriten.

Wählen Sie auf der Registerkarte "Orte" die Option "Lieblingsort hinzufügen".

Geben Sie den gewünschten Ort in die Suchleiste ein oder wählen Sie mit dem Mauszeiger von der Karte aus.

Wählen Sie das entsprechende Symbol:

- Stern: Gesamtfavorit

- Haus: Zuhause

- Aktentasche: Arbeitsplatz

Klicken Sie auf Diesen Favoriten speichern.

Benennen Sie den Favoriten bei Bedarf um und bestätigen Sie ihn.

Ändern oder verwalten Sie Ihre Favoriten jederzeit in Mein Bereich > Meine Favoriten.

Sie können auch eine Favoritenadresse aus den Routenergebnissen hinzufügen: